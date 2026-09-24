‘अब खुशहाल होगा यूपी, बदलने वाली है हवा’, रायबरेली पहुंची सपा की ‘PDA यात्रा’ में अखिलेश का बड़ा दावा

सपा की पीडीए यात्रा और पोस्टरों पर उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, “संसद को उत्तर प्रदेश की जनता को यह स्पष्ट करना होगा कि वे ‘पीडीए’ किसे कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी अभी तक पीडीए की परिभाषा देने में विफल रही है। वे सिर्फ अपना रूप बदलकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि, जनता उन्हें अच्छी तरह जानती और पहचानती है; उनकी ये चालें 2027 के विधानसभा चुनावों में सफल नहीं होंगी।”

राजभर ने आरोप लगाया कि सपा पुरानी राजनीति को नए नाम से पेश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता अब जागरूक हो चुकी है।