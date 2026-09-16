उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा शासन में अगर यह कथा हो रही होती तो श्रोताओं पर लाठी चल जाती

Deputy Chief Minister Keshav Prasad Maurya: रायबरेली में आयोजित शिव पुराण महा कथा में पहुंचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा शासन के दौरान यदि यह कथा हो रही होती तो श्रोताओं पर लाठी चल जाती। प्रयागराज के महाकुंभ और शिव कथा में उमड़ी भीड़ सनातन और हिंदू विरोधी राजनीति करने वालों के लिए संदेश है कश्मीर में से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसी कोई जगह नहीं होनी चाहिए जहां कथा सुनने पर रोक हो, लाठी और विस्फोट हो जाए। आज शिव महापुराण कथा में उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी रजनी तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी पहुंचे। वह बड़ी संख्या में श्रोता भी पहुंचे जिनकी तुलना उपमुख्यमंत्री ने कुंभ में उमड़ी आस्था की डुबकी लगाने वालों से की। ‌