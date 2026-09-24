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कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू, बछरावां टोल पर रथ से कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन

Akhilesh Yadav PDA Rath Yatra: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने साल 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच रायबरेली से PDA रथ यात्रा शुरू की। बछरावां टोल प्लाजा पर उन्होंने रथ के ऊपर खड़े होकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। यात्रा के दौरान कई कार्यक्रम होंगे।
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रायबरेली

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Ankit Sai

Sep 24, 2026

PDA

कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू (ANI Photo)

PDA Rath Yatra: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को रायबरेली से PDA रथ यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से यात्रा शुरू करने के बाद अखिलेश यादव बछरावां टोल प्लाजा पहुंचे, जहां रथ के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। यात्रा के दौरान अखिलेश यादव सपा विधायक राहुल लोधी के घर जाएंगे और छात्रसभा के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।

PDA जिंदाबाद के नारे लगाए

अखिलेश यादव दोपहर करीब 12:30 बजे निगोहा में PDA रथ पर सवार हुए। उन्हें देखने के लिए सड़क पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिलेश ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जिंदाबाद और PDA जिंदाबाद के नारे लगाए। यहीं से अखिलेश यादव रायबरेली के लिए रवाना हुए और PDA रथ यात्रा की शुरुआत की।

अखिलेश की PDA बस पर ‘समाजवादी पीडीए यात्रा’ लिखा हुआ है। बस पर डॉ. भीमराव अंबेडकर समेत कई समाज सुधारकों की तस्वीरें लगी हैं। इसके अलावा बस पर ‘सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा’ जैसे नारे भी लिखे गए हैं।

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Updated on:

24 Sept 2026 01:25 pm

Published on:

24 Sept 2026 01:00 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू, बछरावां टोल पर रथ से कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन

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