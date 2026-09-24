कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू, बछरावां टोल पर रथ से कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन

PDA Rath Yatra: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को रायबरेली से PDA रथ यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से यात्रा शुरू करने के बाद अखिलेश यादव बछरावां टोल प्लाजा पहुंचे, जहां रथ के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। यात्रा के दौरान अखिलेश यादव सपा विधायक राहुल लोधी के घर जाएंगे और छात्रसभा के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।