कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू, बछरावां टोल पर रथ से कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन

कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू (ANI Photo)
PDA Rath Yatra: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को रायबरेली से PDA रथ यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली से यात्रा शुरू करने के बाद अखिलेश यादव बछरावां टोल प्लाजा पहुंचे, जहां रथ के ऊपर खड़े होकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। यात्रा के दौरान अखिलेश यादव सपा विधायक राहुल लोधी के घर जाएंगे और छात्रसभा के सदस्यों से भी मुलाकात करेंगे।
अखिलेश यादव दोपहर करीब 12:30 बजे निगोहा में PDA रथ पर सवार हुए। उन्हें देखने के लिए सड़क पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। अखिलेश ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अखिलेश जिंदाबाद और PDA जिंदाबाद के नारे लगाए। यहीं से अखिलेश यादव रायबरेली के लिए रवाना हुए और PDA रथ यात्रा की शुरुआत की।
अखिलेश की PDA बस पर ‘समाजवादी पीडीए यात्रा’ लिखा हुआ है। बस पर डॉ. भीमराव अंबेडकर समेत कई समाज सुधारकों की तस्वीरें लगी हैं। इसके अलावा बस पर ‘सामाजिक न्याय का परचम लहराएगा, पीडीए ही परिवर्तन लाएगा’ जैसे नारे भी लिखे गए हैं।
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