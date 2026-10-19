19 अक्टूबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायबरेली

लखनऊ हाई प्रोफाइल शिवा हत्याकांड का रायबरेली कनेक्शन, आनंद का भी नाम आया सामने

Lucknow Shiva Sharma death: लखनऊ शिव शर्मा हत्याकांड मामले में फरार मुख्य आरोपी का रायबरेली कनेक्शन निकलकर सामने आया है। इस दौरान एक नया नाम आनंद का भी चर्चा में है। ‌
2 min read
Google source verification

रायबरेली

image

Narendra Nath Awasthi

Oct 19, 2026

श्रद्धा दुबे का रायबरेली आवास, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

श्रद्धा दुबे का रायबरेली आवास, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब

Lucknow Shiva Sharma death लखनऊ में हाई-प्रोफाइल शिवा शर्मा हत्याकांड का रायबरेली कनेक्शन निकलकर सामने आया है।‌ लखनऊ पुलिस आरोपी श्रद्धा दुबे की तलाश में रायबरेली पहुंची। जहां श्रद्धा दुबे के के पिता और सौतेली मां से लंबी पूछताछ की। दरअसल मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने के कारण लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में बड़ी कार्रवाई करते हुए डीसीपी सेंट्रल जोन एसीपी हजरतगंज सहित तीन के खिलाफ कार्रवाई की है।

क्या है मामला

उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज बालू अड्डा स्थित अवध ग्रीन अपार्टमेंट की चौथी मंजिल से कैफे-रेस्टोरेंट मालिक शिवा शर्मा (28 वर्ष) की गिरकर मौत हो गई थी। शिवा बीते करीब 4 महीने से लिव-इन पार्टनर मॉडल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रद्धा दुबे के साथ उसी फ्लैट में रह रहा था।

श्रद्धा दुबे पर लगा हत्या का आरोप

शिवा की मां रंजना शर्मा ने श्रद्धा दुबे, उसकी बहन रश्मि दुबे और ड्राइवर तानवीर अली उर्फ दानिश पर आरोप लगाया था। अपनी तहरीर में उन्होंने बताया था कि ने शिवा को धक्का देकर नीचे फेंका। पुलिस ने बीएनएस की धारा की धारा 103(1) के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस लगातार श्रद्धा दुबे की तलाश में लगी रही लेकिन वह पकड़ में नहीं आई। ‌

पुलिस की 10 टीमें तलाश कर रही हैं

बीच इस बीच फरार श्रद्धा दुबे ने वीडियो वायरल कर अपने को निर्दोष बताया उसने कहा था कि शिव ने खुदकुशी की है। उसने बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज चेक करने की मांग की थी जिससे कि वह निर्दोष साबित हो। कमिश्नरेट पुलिस ने श्रद्धा दुबे की तलाश में 10 टीमें लगाई हैं, नेपाल बॉर्डर तक दबिश दी गई है।

रायबरेली की रहने वाली श्रद्धा दुबे

श्रद्धा दुबे मूल रूप से रायबरेली के रामजीपुरम की रहने वाली है। इसी सिलसिले में आज लखनऊ पुलिस की टीम रायबरेली में उसके पैतृक घर में दबिश दी। पिता एसपी दुबे और सौतेली मां से करीब डेढ़ घंटे बंद कमरे में पूछताछ की। पूर्व किराएदार आनंद पांडेय के विषय में भी जानकारी प्राप्त की।

इन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई

श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस की टीमें लगी है और 11 दिनों से फरार है। दूसरी तरफ मीडिया को लखनऊ के ही एक मॉल के बेसमेंट से बयान देकर फिर भाग जाने के बाद पुलिस की किरकिरी हुई। इस पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ‌डीसीपी सेंट्रल जोन विक्रांत वीर हटाकर डीजीपी ऑफिस से अटैच किया गया है। एसीपी हजरतगंज रजनीश कुमार वर्मा को भी पद से हटाया दिया गया है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

19 Oct 2026 06:09 pm

Published on:

19 Oct 2026 06:09 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Raebareli / लखनऊ हाई प्रोफाइल शिवा हत्याकांड का रायबरेली कनेक्शन, आनंद का भी नाम आया सामने

बड़ी खबरें

View All

रायबरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘राजधानी की सड़कों पर अराजकता फैलाई’, अनुप्रिया पटेल बोलीं- लोकतंत्र और भीड़तंत्र का अंतर भूल गया INDIA गठबंधन

UP News
रायबरेली

नमाज से पहले मस्जिद में चल रही थी सफाई, तभी पड़ोस के मकान में हुआ धमाका; दीवार-छत में आईं दरारें

घटनास्थल का जांच करने पहुंची पुलिस, फोटो सोर्स- X वीडियो ग्रैब
रायबरेली

इस बार चलेगा ‘वोट का बुलडोजर’ और BJP का होगा सफाया! रायबरेली में अखिलेश यादव का प्रचंड हुंकार

SP chief Akhilesh Yadav
रायबरेली

‘अब खुशहाल होगा यूपी, बदलने वाली है हवा’, रायबरेली पहुंची सपा की ‘PDA यात्रा’ में अखिलेश का बड़ा दावा

Akhilesh Yadav
रायबरेली

कांग्रेस के गढ़ रायबरेली से अखिलेश यादव की PDA रथ यात्रा शुरू, बछरावां टोल पर रथ से कार्यकर्ताओं का किया अभिवादन

PDA
रायबरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.