लखनऊ हाई प्रोफाइल शिवा हत्याकांड का रायबरेली कनेक्शन, आनंद का भी नाम आया सामने

श्रद्धा दुबे की तलाश में पुलिस की टीमें लगी है और 11 दिनों से फरार है। दूसरी तरफ मीडिया को लखनऊ के ही एक मॉल के बेसमेंट से बयान देकर फिर भाग जाने के बाद पुलिस की किरकिरी हुई। इस पर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ी कार्रवाई की है। हजरतगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है। ‌डीसीपी सेंट्रल जोन विक्रांत वीर हटाकर डीजीपी ऑफिस से अटैच किया गया है। एसीपी हजरतगंज रजनीश कुमार वर्मा को भी पद से हटाया दिया गया है।