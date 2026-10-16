नमाज से पहले मस्जिद में चल रही थी सफाई, तभी पड़ोस के मकान में हुआ धमाका; दीवार-छत में आईं दरारें

Explosion in illegal firecracker storage: रायबरेली में अवैध पटाखों के जखीरे में अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट कितना जबरदस्त था कि इसकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। पड़ोस के मस्जिद की दीवार और छत में भी दरारें आ गई। इसके साथ ही कई अन्य मकानों को भी नुकसान हुआ है। जिनके शीशे टूट गए। दिवाली के पहले अवैध तरीके से पटाखे का भंडारण किया गया था। मस्जिद में लोगों ने बताया कि आज जुम्मे की नमाज की तैयारी हो रही थी। वह लोग सफाई कर रहे थे। इसी बीच विस्फोट की आवाज सुनाई पड़ी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर स्थानीय थाना पुलिस पहुंच गई । उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया।‌ घटना सदर कोतवाली क्षेत्र की है।