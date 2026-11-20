Raebareli Assembly Election History: उत्तर प्रदेश की रायबरेली विधानसभा सीट पर एक परिवार का राजनीतिक दबदबा तीन दशक से ज्यादा समय तक बना रहा है। पहले अखिलेश कुमार सिंह ने लगातार पांच विधानसभा चुनाव जीतकर अपनी पकड़ मजबूत की। उनके बाद बेटी अदिति सिंह ने भी इस विरासत को आगे बढ़ाया। अदिति ने 2017 में कांग्रेस और 2022 में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। खास बात यह रही कि पिता ने तीन अलग-अलग राजनीतिक पहचान के साथ चुनाव जीता, जबकि बेटी ने पार्टी बदलने के बाद भी अपनी सीट बचाए रखी। आइए जानते हैं रायबरेली विधानसभा सीट का पूरा चुनावी इतिहास और जीत-हार का समीकरण।