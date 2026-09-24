इस बार चलेगा ‘वोट का बुलडोजर’ और BJP का होगा सफाया! रायबरेली में अखिलेश यादव का प्रचंड हुंकार

इधर, अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए कोई भी कहीं जा सकता है। कांग्रेस अपना काम कर रही है और लोगों के सुख-दुख में उनके साथ खड़ी है। लोगों का कांग्रेस में बड़ा पैमाने पर जुड़ाव हो रहा है। आज पूरा देश राहुल गांधी की ओर देख रहा है, जो देश के मुद्दों को मजबूती से उठा रहे हैं।

अखिलेश यादव के इस आक्रामक रुख से साफ है कि आगामी चुनावी समर में समाजवादी पार्टी पीडीए समीकरण और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। रायबरेली की सभा में दिखे जनसमर्थन को वे भाजपा के खिलाफ निर्णायक हथियार बनाने का दावा कर रहे हैं।