फर्रुखाबाद: भांजे के साथ दूसरी बार भागी पत्नी को लेने गए पति पर हमला, हालत गंभीर

घटना की जानकारी मऊ दरवाजा थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची मऊ दरवाजा थाना पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया परियों से बातचीत की और घायल को मेडिकल परीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया घायल के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी भांजे और दो अन्य सहित कुल चार लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद से ही सभी आरोपी फरार हैं, गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।