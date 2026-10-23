फर्रुखाबाद एमएलसी चुनाव: भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मौके पर पुलिस मौजूद

उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में पढ़ रहे आगरा खण्ड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन-2026 के मतदान के दौरान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच तनातनी हो गई। कायमगंज तहसील पोलिंग बूथ पर भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हो गई। सपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया कि पोलिंग बूथ तहसील गेट के पास भीड़ लगाकर पर्ची काट रहे थे। सपा कार्यकर्ताओं ने इस बात का विरोध किया। विरोध के चलते दोनों पक्षों में कहासुनी बढ़ गई और देखते ही देखते झड़प शुरू हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया।