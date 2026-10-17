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‘राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए’, ओम प्रकाश राजभर बोले, ये हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं

ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव से इस्तीफे की मांग की। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के बयान का समर्थन करते हुए उन्होंने दोनों नेताओं पर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने और अपने बयानों से पीछे हटने का आरोप लगाया।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 17, 2026

Om Prakash Rajbhar

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर (IANS Photo)

लखनऊ में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी के बयान का समर्थन करते हुए राजभर ने कहा कि दोनों नेता संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, जबकि वे खुद उसी चुनाव आयोग के तहत चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। राजभर ने कहा कि अगर उन्हें चुनाव में गड़बड़ी और वोट चोरी की शिकायत है, तो उन्हें भी इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने दोनों नेताओं पर अपने बयानों से पीछे हटने का आरोप भी लगाया।

राहुल गांधी और अखिलेश यादव के इस्तीफे की मांग

ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, उसी के तहत चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। राजभर ने कहा कि दोनों नेता इस्तीफा देने की बात से पीछे हट रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने राहुल गांधी को आजादी के बाद से सबसे गैर-जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष बताया था। इस पर राजभर ने सहमति जताते हुए कहा कि अखिलेश यादव अपनी बात पर कायम नहीं रहते और राहुल गांधी भी ऐसा ही करते हैं। ओपी राजभर ने कहा कि राहुल गांधी बयान देने के बाद अक्सर उससे पीछे हट जाते हैं। राजभर ने कहा कि दोनों नेताओं का यही रवैया है और उनके कई काम देश के खिलाफ हैं।

स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस-सपा पर साधा निशाना

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां संगठन के आधार पर नहीं, बल्कि परिवारवाद के सहारे राजनीति करती हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन पार्टियों में मनमाने तरीके से टिकट बांटे जाते हैं और दबंग व ताकतवर लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है, ताकि वे राज्य को लूट सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने राजनीति का तरीका बदल दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले राममनोहर लोहिया और कांग्रेस के पुराने नेता नेतृत्व करते थे, लेकिन गांधी परिवार ने राजनीति और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि समझ नहीं आता कि ये पार्टियां राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं।

अखिलेश की बढ़ती लोकप्रियता से योगी परेशान- अवधेश प्रसाद

वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता के बीच जाने से डरते हैं। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव की बढ़ती लोकप्रियता और जनता के बढ़ते भरोसे से योगी आदित्यनाथ की चिंता बढ़ गई है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को पता है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति और कमजोर हो सकती है।



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Updated on:

17 Oct 2026 11:47 am

Published on:

17 Oct 2026 10:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए’, ओम प्रकाश राजभर बोले, ये हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं

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