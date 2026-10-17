‘राहुल गांधी और अखिलेश यादव को इस्तीफा देना चाहिए’, ओम प्रकाश राजभर बोले, ये हमेशा संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं

मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों पार्टियां संगठन के आधार पर नहीं, बल्कि परिवारवाद के सहारे राजनीति करती हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि इन पार्टियों में मनमाने तरीके से टिकट बांटे जाते हैं और दबंग व ताकतवर लोगों को उम्मीदवार बनाया जाता है, ताकि वे राज्य को लूट सकें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा ने राजनीति का तरीका बदल दिया है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि पहले राममनोहर लोहिया और कांग्रेस के पुराने नेता नेतृत्व करते थे, लेकिन गांधी परिवार ने राजनीति और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने यह भी कहा कि समझ नहीं आता कि ये पार्टियां राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहती हैं।