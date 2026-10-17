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‘सत्ता की भूख में कर रहे प्रदर्शन’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले- मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं

Lucknow News: यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण, राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ प्रदर्शन और देश को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधते हुए उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करने की सलाह दी।
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लखनऊ

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Ankit Sai

Oct 17, 2026

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डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। फोटो सोर्स-ANI

Uttar Pradesh News: लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार खो चुकी है और देश के ज्यादातर हिस्सों में अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने और राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ प्रदर्शन करने का आरोप लगाया। पाठक ने कहा कि कांग्रेस की सत्ता पाने की चाह उसे चैन से नहीं बैठने दे रही है। उन्होंने दावा किया कि देश के आम नागरिक शांति और व्यवस्था चाहते हैं, जबकि कांग्रेस के काम देश को नुकसान पहुंचाने वाले रहे हैं।

कांग्रेस पर सत्ता की भूख का आरोप

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि उत्तर प्रदेश में उसका कोई आधार नहीं है। देश के अधिकांश हिस्सों में, मुस्लिम तुष्टीकरण को छोड़कर, कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। जिस तरह से वे राष्ट्रविरोधी तत्वों के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि सत्ता की भूख उन्हें चैन से सोने नहीं दे रही है। देश के आम नागरिक देश में शांति और व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं।

आर्थिक नीतियों और आपातकाल का जिक्र

पाठक ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की आर्थिक नीतियों ने देश को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने पार्टी पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए साल 1975 में लगाए गए आपातकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर काफी प्रगति की है और कांग्रेस इससे परेशान है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन और उसकी राजनीति पर जनता सवाल उठाती रही है।

अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना

ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। अखिलेश यादव एक परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी चलाते हैं। उन्हें राजनीतिक सत्ता या लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या पता।

बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार और खराब व्यवस्था के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकारें नाकाम साबित हो रही हैं। राजपूत ने आरोप लगाया कि दलितों को पेशाब पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, एक्सप्रेसवे पर लगातार गड्ढे हो रहे हैं और जलभराव वाले इलाकों में लोग पानी के बीच रहने को मजबूर हैं। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे और कानपुर एक्सप्रेसवे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां लोगों को पंखे लगाकर सुखाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि 90 किलोमीटर के लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, जबकि 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे केवल 11,000 करोड़ रुपये में बनाया गया था। राजपूत ने बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचने और लखनऊ के लोगों की समस्याओं की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया।

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Updated on:

17 Oct 2026 11:20 am

Published on:

17 Oct 2026 10:55 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सत्ता की भूख में कर रहे प्रदर्शन’, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक बोले- मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं

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