मिर्जापुर में चाचा-भतीजे को ट्रक ने रौंदा, दोनों की मौत, ग्रामीणों ने हाईवे किया जाम

हालांकि, कुछ देर समझाने बुझाने के बाद ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे को खोल दिया। थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे ने बताया कि घटना की जानकारी होने के बाद मौके पर तुरंत ही पुलिस बल को भेजा गया। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने सड़क जाम लगा दिया था, जिसके बाद लोगों को समझा बुझाकर अवगमन शुरू कराया गया है। उन्होंने बताया कि शवों को कब्जे में ले लिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने उचित मुआवजे की मांग की है। इस मामले में वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। फिलहाल मौके पर कानून एवं व्यवस्था पुलिस के नियंत्रण में है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।