सड़क के लिए सड़क पर उतरे जेन-अल्फा, मिर्जापुर में स्कूल के बाहर बारिश में प्रदर्शन, अभिभावक भी हुए शामिल

Gen-Alpha Protest in Mirzapur: मिर्जापुर के प्रशासनिक अमले में उसे वक्त हड़कंप मच गया, जब सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जेन-अल्फा (13 साल से कम उम्र के बच्चे) ने सड़क बनवाने की मांग को लेकर स्कूल के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारी बारिश में छात्र-छात्राओं ने स्कूल के बाहर ही बैठकर प्रदर्शन किया। इसके बाद बच्चों के परिजन भी इस प्रदर्शन में शामिल हो गए। छात्रों की मांग है कि स्कूल तक पहुंचाने के लिए पक्की सड़क बनवाई जाए। बड़ी मुश्किल से खेतों की मेढ़ से होकर छात्र स्कूल पहुंचते हैं। कई बार वे फिसलकर गिर जाते हैं, इससे उन्हें काफी परेशानी होती है।