मिर्जापुर में दो दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में, अदवा बांध के 6 गेट खोले गए, एमपी जाने वाला मुख्य मार्ग बंद

ग्रामीणों ने बताया कि उत्तर प्रदेश को एमपी से जोड़ने वाला यह प्रमुख मार्ग प्रत्येक साल बाढ़ की चपेट में आ जाता है, लेकिन ना तो जिला प्रशासन और न ही प्रदेश स्तर पर इसका कोई स्थाई समाधान निकाला गया। वहीं, जिला प्रशासन ने बांध के गेट को खोले जाने के बाद ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की है। सिंचाई विभाग के अधिकारी, अनाउंसमेंट के माध्यम से लोगों को अदवा नदी से दूर रहने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही जल भराव वाले क्षेत्रों में आवागमन से बचने के लिए लोगों को चेतावनी दी गई है। सिंचाई विभाग के अभियंता सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि जैसे-जैसे अदवा नदी का जलस्तर कम होगा, वैसे-वैसे पानी का बहाव कम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल जलस्तर में कमी आने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है।