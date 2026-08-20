मिर्जापुर में भारी बारिश से गिरा कच्चा मकान, दंपति समेत 3 की मौत, अलग-अलग गांव में हुआ हादसा

जानकारी के मुताबिक, बुधवार की देर रात मिर्जापुर के मड़िहान क्षेत्र के राजौहा गांव में 70 वर्षीय रमाशंकर और 65 वर्ष की उनकी पत्नी अशोक कुमारी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों खाना खाने के बाद अपने कच्चे मकान में सोने के लिए गए थे। रात में रुक-रुक कर हो रही बारिश के कारण मकान की दीवार पर भर-भराकर गिर गई, जिसमें दोनों लोग दब गए। मकान के गिरने की आवाज सुनकर पास में ही टीन शेड में सोए उनके बेटे अजय कुमार मौके पर पहुंचे तो उनके माता-पिता दीवार में दबे हुए थे। अजय ने शोर मचाकर गांव के लोगों कोई इकट्ठा किया और मालबात हटाया गया। करीब 1 घंटे के बाद दोनों को मलबे से बाहर निकाला गया। परिजनों ने आनन-फानन में दोनों को मड़िहान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।