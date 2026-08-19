मिर्जापुर में गरजी पुलिस की बंदूक, मुठभेड़ में 25 हजार का इनामी गौ-तस्कर घायल, बिहार में बनाया था नया ठिकाना

पुलिस ने बताया है कि मुठभेड़ की इस घटना में घायल हुए बदमाश को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वह मूल रूप से भदोही जनपद के गोपीगंज का रहने वाला है और वर्तमान में पता बदलकर बिहार के रोहतास जिले में रह रहा था। आरोपी ने बताया कि वह प्रयागराज और मध्य प्रदेश के बॉर्डर इलाके से सस्ते दाम पर गोवंश खरीद कर बिहार में अच्छे दाम पर बेचकर मुनाफा कमाता है। एक बार फिर वह गोवंश की तस्करी के लिए मिर्जापुर जनपद में आया हुआ था। गिरफ्तार किए गए आरोपी के ऊपर मिर्जापुर में तीन मुकदमे दर्ज हैं।