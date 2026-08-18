नमो घाट पर सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई, घूमने आए पर्यटकों के साथ जमकर की मारपीट, गेट नंबर दो पर हुई वारदात

मामले का संज्ञान लेते हुए एडीसीपी वैभव बांगर ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से नमो घाट पर गेट नंबर 2 के समीप कुछ पर्यटकों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। उन्होंने बताया कि इस प्रकरण में उन्हें वीडियो साक्ष्य भी उपलब्ध कराए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बता दे कि इससे पूर्व भी नमो घाट पर बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड की दबंगई सामने आई थी, जिसमें सोनभद्र के रहने वाले एक युवक के साथ मारपीट की गई थी और उसकी जान चली गई थी।