गंजारी स्टेडियम के चारों ओर बिछेगा फोरलेन का जाल, रिंग रोड से बनेगा ट्रैफिक सर्किट, दो गांवों की जमीन के लिए अधिसूचना जारी

सरकार की मंशा है कि गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के साथ ही आसपास के इलाके और सड़कों को भी आधारभूत सुविधाओं के हिसाब से विस्तारित किया जाए। ऐसे में प्रस्तावित फोरलेन सड़क स्टेडियम को सिर्फ एक पहुंच मार्ग देने का बजाय पूरे इलाके को रिंग रोड नेटवर्क से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी। स्टेडियम में अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट मैच होने पर एक साथ हजारों दर्शक यहां पहुंचेंगे और उनके वाहनों की आवाजाही होगी। ऐसे में मौजूदा सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ जाएगा। नई फोर लाइन सड़क बनने के बाद स्टेडियम के चारों तरफ वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध रहेगा। रिंग रोड से आने वाले वाहनों को स्टेडियम तक पहुंचाने और आयोजन के बाद वापस रिंग रोड पर निकलने को लेकर यह कवायद शुरू की गई है।