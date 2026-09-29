गंजारी स्टेडियम का शेड्यूल तैयार, पीएम मोदी काशी को देंगे सौगात, जानें कब खेले जाएंगे मैच

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2023 को इसका शिलान्यास किया था। स्टेडियम की वास्तुकला में काशी की पहचान को शामिल किया गया है। त्रिशूल के आकार की फ्लड लाइट, डमरू की आकृति वाला पवेलियन, अर्द्ध चंद्राकार छत और घाट की सीढ़ियों जैसी दर्शक दीर्घा इसकी खास पहचान बनेगी। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट स्टेडियम की क्षमता 30 हजार लोगों के बैठने की है। स्टेडियम को डे-नाइट मुकाबले के लिए विकसित किया गया है। अभी तक वाराणसी में बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मुकाबले के लिए सीमित विकल्प थे, लेकिन इसके तैयार होने के बाद राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आयोजनों का यह स्थाई केंद्र बन जाएगा।