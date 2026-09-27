काशी में 13 दिन बाद फिर से बढ़ने लगा गंगा नदी का जलस्तर, 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो रही बढ़ोतरी, घाटों तक पहुंचा पानी

Ganga Water Level Rising:वाराणसी में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार गिरावट के 13 दिन बाद एक बार फिर से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों की मानें तो शनिवार को गंगा नदी का जलस्तर 6 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा था। वहीं, रविवार को भी इसके जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वर्ष अब तक गंगा नदी के जलस्तर में इतनी तेज गति से बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई थी। बताया जा रहा है कि 13 सितंबर के बाद आसपास के क्षेत्र में हुई भारी बारिश और ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र से पानी आने के कारण गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।