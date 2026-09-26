बारिश से हुए जल जमाव ने बढ़ाई परेशानी, वाराणसी में डेंगू के 47 मरीज मिले, नगर निगम को विभाग ने लिखा खत

वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) डॉ. एनपी सिंह ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों के आसपास जल जमाव न होने दें। कुलर का पानी हर सप्ताह बदलें और बर्तनों को भी ढक कर रखें। पुराने टायर, खाली डिब्बे और गमले के नीचे यदि पानी जमा होता है, तो उसे तुरंत ही साफ कर दें। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। उन्होंने बताया कि इस समय डेंगू काफी तेजी फैल रहा है। यदि बुखार, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द या शरीर में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत ही नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर या किसी भी अस्पताल में जाकर अपने खून की जांच कराएं और डॉक्टर से उचित परामर्श लेकर दवाइयों का इस्तेमाल करें।