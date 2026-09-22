जिसने पत्नी को पढ़ाकर आबकारी में सिपाही बनाया, अब उसे ही दिखा रही नीचा, वाराणसी में ‘ज्योति मौर्या’ जैसा मामला

पति ने आरोप लगाया कि जब भी वह बच्चों से मिलने के लिए प्रयागराज जाता है, तो उसकी पत्नी बच्चों से उसे नहीं मिलने देती। इसके साथ ही बिना बताए कई दिनों तक घर से गायब रहती थी और शिकायत करती थी कि वह उसके काबिल नहीं है। पीड़ित का आरोप है कि 8 जनवरी 2024 को पत्नी अपने भाइयों के साथ उसके घर पहुंची और अलमारी में रखें 48 हजार रुपए, सोने की अंगूठी, चेन और घड़ी लेकर चली गई। इस दौरान उसकी पत्नी और उसके भाइयों ने धमकी भी दी। इस मामले में जब उसने ससुर से शिकायत की तो ससुर ने भी उसे गाली और धमकी दी। पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी बार-बार उसे झूठे मुकदमे में फंसने की धमकी दे रही है। इसके बाद वाराणसी की कोर्ट ने मामले में शिवपुर पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।