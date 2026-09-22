बस से नहीं सीधे एयरोंब्रिज से फ्लाइट तक जाएंगे यात्री, वाराणसी एयरपोर्ट पर मिलेगी खास सुविधा, जानें कैसी होगी व्यवस्था

बता दें कि ऐयरोब्रिज एक तरह से बंद और सुरक्षित रास्ता होता है, जिसके जरिए यात्री आसानी से टर्मिनल भवन से सीधे विमान के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। सामान्य भाषा में इसे पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज भी कहा जाता है। एयरोब्रिज के टर्मिनल भवन से जुड़े हिस्सों को तकनीकी भाषा में फिक्स फिंगर कहा जाता है और यह एक अस्थाई गलियारे की तरह होता है, जो टर्मिनल भवन से जुड़ा रहता है। इसके आगे एयरोब्रिज का चलायमान हिस्सा होता है, जिसे विमान के दरवाजे के अनुरूप आगे और पीछे किया जा सकता है। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया है कि दो एयरोब्रिज के लिए स्थान भी चिन्हित कर लिए गए हैं। इससे यात्रियों को राहत मिलेगी और समय की भी बचत होगी। जल्द ही यह सुविधा वाराणसी एयरपोर्ट पर उपलब्ध हो जाएगी।