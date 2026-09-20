वाराणसी में मारा गया मोस्ट वांटेड नक्सली, 30 लाख का था इनाम, ATS के साथ हुई मुठभेड़

Rewarded Naxal Dead in an Encounter: यूपी एटीएस की टीम के साथ 30 लाख रुपए के इनामी कुख्यात नक्सली की मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ के दौरान यूपी एटीएस की टीम ने नक्सली बृजेश गंजू उर्फ़ गोपाल सिंह को ढेर कर दिया है। रविवार की सुबह वाराणसी के रामनगर इलाके के टेंगरा मोड़ के पास मुठभेड़ के दौरान वह मारा गया है। बृजेश गंजू के ऊपर झारखंड सरकार ने 25 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, जबकि एनआईए की वांटेड लिस्ट में भी वह शामिल था और उसके ऊपर एनआईए ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। बृजेश गंजू के मारे जाने की जानकारी एटीएस की टीम ने झारखंड सरकार को दे दी है।