वाराणसी में दर्दनाक सड़क हादसा: ट्रक ने साइकिल सवारों को रौंदा, दो की मौत

Accident news Varanasi: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में शनिवार की सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर साइकिल सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, जिससे उस पर सवार दोनों लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर लगने के बाद ट्रक का पहिया दोनों के ऊपर से गुजर गया, जिससे दोनों के शव क्षत-विक्षत हो गए। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। वहीं, घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।