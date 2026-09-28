‘काशी में फिर से कराओ चुनाव’, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंप कांग्रेस ने खोला मोर्चा, बढ़ा सियासी पारा

CEC Gyanesh Kumar News: लोकसभा चुनाव 2024 में कथित तौर पर अनियमितताओं और देश भर में उठ रहे वोट चोरी के आरोपी को लेकर वाराणसी जिला एवं महानगर कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करते हुए वाराणसी लोकसभा चुनाव को निरस्त करने की और दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। कांग्रेस ने चुनाव से जुड़े आरोपों की स्वतंत्रत और निष्पक्ष जांच करने की भी मांग उठाई है। कार्यकर्ताओं ने कहा है कि वाराणसी के असली सांसद नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संबोधित एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को सौंपा है।