‘2004 व 2009 के लोकसभा चुनाव में EVM और EC गलत था?’, केशव मौर्य ने विपक्ष से पूछा सवाल

उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष द्वारा ईवीएम और चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि जब भी विपक्ष जीतता है तो उसे ईवीएम सही क्यों लगता है। इसके साथ ही चुनाव आयोग भी उन्हें सही लगता है, लेकिन जैसे ही सत्ता पक्ष जीतता है, ईवीएम और चुनाव आयोग दोनों ही कटघरे में खड़े कर दिए जाते हैं। केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जनाधार देश और उत्तर प्रदेश से खत्म होते जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहां वे चुनाव जीते हैं, वहां सब सही है और जहां हारे हैं, सब गलत। यह 'मीठा-मीठा गप, तीखा तीखा थू' वाली राजनीति है।