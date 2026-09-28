‘BJP के नेता सत्ता के मद में अभिमानी हो गए’, सपा नेता राजकुमार भाटी बोले- यह लोकतंत्र में बहुत शर्मनाक स्थिति है

Uttar Pradesh News:उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के व्यवहार को लेकर समाजवादी पार्टी ने निशाना साधा है। सपा नेता राजकुमार भाटी ने प्रवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के नेता सत्ता के मद में अभिमानी हो गए हैं और उनका व्यवहार खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रवेश वर्मा बार-बार इस तरह की हरकतें करते रहते हैं और उनके कई वीडियो सामने आ चुके हैं। राजकुमार भाटी ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समाज के लोगों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को धमकाया जाता है। राजकुमार भाटी ने इसे लोकतंत्र के लिए शर्मनाक स्थिति बताया।