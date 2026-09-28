मायावती ने EVM और VVPAT पर उठाए सवाल, भाजपा पर भी किया पलटवार; जानिए बसपा सुप्रीमो ने क्या कुछ कहा?

मायावती ने कहा कि बसपा शुरू से ही EVM से मतदान का विरोध करती रही है। उन्होंने कहा कि EVM को लेकर आपत्तियों के बाद बसपा ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उनके मुताबिक, EVM व्यवस्था खत्म करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट ने EVM के साथ VVPAT मशीन लगाने का निर्देश दिया। मायावती ने कहा कि सभी VVPAT पर्चियों की गिनती नहीं होने के कारण EVM में दर्ज वोटों का पूरी तरह मिलान नहीं हो पाता। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में छेड़छाड़ और उन्हें दूर से हैक किए जाने की आशंका भी जताई। मायावती ने आगे कहा कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर लोगों का भरोसा बनाए रखना जरूरी है। इसी वजह से बसपा की मांग है कि EVM से मतदान की व्यवस्था बंद करके बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराया जाए।