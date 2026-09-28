‘सबसे ज्यादा गौकशी योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुई’, यूपी CM के बयान पर सपा और कांग्रेस ने किया पलटवार

कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गाय को लेकर भारतीय परंपरा में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता है। उन्होंने कहा कि गाय को ‘मां’ मानने को लेकर कोई विवाद नहीं है। हालांकि, इसके बाद उन्होंने भाजपा पर गाय के मुद्दे को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। सुरेंद्र राजपूत ने भाजपा नेताओं के अलग-अलग राज्यों में दिए गए कथित बयानों का हवाला देते हुए कहा कि भाजपा के नेताओं के गाय को लेकर अलग-अलग रुख दिखाई देते हैं।