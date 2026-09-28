UP Politics: राज्यसभा से 2027 तक अखिलेश की रणनीति, डिंपल की बढ़ती भूमिका और शिवपाल से बदलते रिश्ते

राजनीतिक विश्लेषक (Political Analyst) राघवेंद्र सिंह कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में परिवार की अगली पीढ़ी की मौजूदगी भी लगातार दिखाई देती रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत ने यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को एक नया राजनीतिक आधार दिया। इसके बाद परिवार की अगली पीढ़ी के नेताओं की सक्रियता भी सपा के व्यापक संगठनात्मक विस्तार का हिस्सा बनी। लेकिन 2027 की चुनौती केवल परिवार के चेहरों को आगे बढ़ाने की नहीं है। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के सामने असली प्रश्न यह है कि पार्टी अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग के साथ-साथ उन सामाजिक समूहों में कितना विस्तार कर पाती है, जिनके बीच भाजपा और बसपा का भी प्रभाव रहा है। यही कारण है कि राज्यसभा के उम्मीदवारों से लेकर विधानसभा टिकटों तक हर चयन को सामाजिक प्रतिनिधित्व के चश्मे से देखा जाएगा।