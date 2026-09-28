UP Politics: राज्यसभा से 2027 तक अखिलेश की रणनीति, डिंपल की बढ़ती भूमिका और शिवपाल से बदलते रिश्ते

राज्यसभा की दो सीटों से 2027 की बड़ी सियासी पटकथा तक, क्या समाजवादी पार्टी में बदल रहा है परिवार और नेतृत्व का समीकरण (फोटो सोर्स :फाइल Ritesh Singh )
Akhilesh Yadav New Strategy 2027: उत्तर प्रदेश की राजनीति में राज्यसभा चुनाव अक्सर केवल उच्च सदन के लिए प्रतिनिधि चुनने की कवायद नहीं होते, बल्कि वे दलों के भीतर की राजनीतिक प्राथमिकताओं, सामाजिक समीकरणों और आने वाले चुनावों की रणनीति का संकेत भी देते हैं। इस बार उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों के लिए 16 अक्टूबर को मतदान होना है। मौजूदा विधानसभा संख्या के आधार पर भाजपा गठबंधन आठ सीटों पर मजबूत स्थिति में दिखाई देता है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए दो सीटों का गणित सहज माना जा रहा है। हालांकि तीसरी सीट के लिए सपा को अपने मौजूदा संख्याबल से अतिरिक्त विधायकों का समर्थन जुटाना होगा।
यही वह बिंदु है जहां राज्यसभा का चुनाव अखिलेश यादव के लिए महज दो उम्मीदवार तय करने का मामला नहीं रह जाता। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राज्यसभा के उम्मीदवारों का चयन सामाजिक प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक संदेश और पार्टी की भावी दिशा के संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। मीडिया रिपोर्टों में सपा की ओर से तीन उम्मीदवार उतारने की संभावना और तीसरी सीट के लिए अतिरिक्त समर्थन जुटाने की चर्चा भी सामने आई है।
राजनीति में हर फैसला केवल जीत-हार के गणित से नहीं चलता। कई बार एक उम्मीदवार का चयन उस वर्ग को संदेश देने के लिए किया जाता है, जिसे पार्टी आने वाले चुनाव में अपने साथ जोड़ना चाहती है। समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए सामाजिक समीकरण पर जोर देती रही है। ऐसे में राज्यसभा के दो नामों का चयन भी 2027 की व्यापक सामाजिक रणनीति से जोड़कर देखा जाना स्वाभाविक है।
अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के राजनीतिक संबंधों का इतिहास किसी से छिपा नहीं है। 2017 के बाद दोनों के बीच राजनीतिक दूरी और फिर अलग-अलग दौर में नजदीकी, उत्तर प्रदेश की राजनीति का महत्वपूर्ण अध्याय रही है। अब सितंबर 2026 में लोहिया ट्रस्ट की कमान भी अखिलेश यादव के हाथ में आ गई है। शिवपाल यादव वर्ष 2017 से इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे थे।
इस बदलाव की आधिकारिक परिस्थितियां अपनी जगह हैं, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसकी अलग-अलग व्याख्याएं हो रही हैं। इसे कुछ लोग समाजवादी विरासत और संगठन पर अखिलेश की पकड़ मजबूत होने के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ इसे चाचा-भतीजे के पुराने राजनीतिक समीकरण में बदलाव के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने भी इस फैसले को लेकर अपनी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं दी हैं।
यहीं से वह सवाल पैदा होता है कि क्या समाजवादी पार्टी में परिवार की राजनीति अब एक नए ढांचे में प्रवेश कर रही है? क्या अखिलेश यादव पार्टी की कमान को अपने प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्व के इर्द-गिर्द पूरी तरह केंद्रीकृत करना चाहते हैं? या फिर यह केवल संगठनात्मक पुनर्संरचना का हिस्सा है? इन सवालों का अंतिम उत्तर फिलहाल राजनीतिक घटनाक्रम ही देगा।
समाजवादी पार्टी की राजनीति लंबे समय तक मुलायम सिंह यादव के परिवार के अनेक सदस्यों की सक्रिय भागीदारी के लिए जानी जाती रही है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव और परिवार के अन्य सदस्य अलग-अलग समय पर राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते रहे हैं। लेकिन समय के साथ नेतृत्व की केंद्रीय धुरी अखिलेश यादव के आसपास अधिक स्पष्ट हुई है।
इसी संदर्भ में 'परिवार' और 'पट्टीदार' का अंतर राजनीतिक विमर्श का विषय बन सकता है। परिवार का कोई सदस्य राजनीतिक रूप से सक्रिय हो, यह अलग बात है और पार्टी की दिशा तथा नेतृत्व में उसका कितना प्रभाव हो, यह अलग प्रश्न है। आने वाले समय में अखिलेश यादव किन रिश्तों को राजनीतिक भूमिका देते हैं और किन नेताओं को संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपते हैं, इससे सपा के भीतर शक्ति-संतुलन की तस्वीर और साफ हो सकती है।
इस पूरी तस्वीर का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू डिंपल यादव हैं। लंबे समय तक अपेक्षाकृत शांत और सीमित सार्वजनिक भूमिका में रहने वाली डिंपल यादव की राजनीतिक सक्रियता 2026 में अधिक दिखाई दी है। जुलाई में दिल्ली के जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन के दौरान उनकी सक्रिय भूमिका ने राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया। इंडियन एक्सप्रेस ने भी इस घटनाक्रम को उनकी बढ़ती राजनीतिक सक्रियता के रूप में रेखांकित किया था।
20 जुलाई को वह समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ जंतर-मंतर पहुंचीं और प्रदर्शनकारियों के बीच रहीं। बाद की रिपोर्टों में घायल प्रदर्शनकारियों की मदद करने और वहां लंबे समय तक मौजूद रहने को उनकी सार्वजनिक छवि में बदलाव से जोड़कर देखा गया। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अगस्त में डिंपल यादव ने स्वयं कहा था कि पार्टी अध्यक्ष की अनुमति न मिलने पर भी वह जंतर-मंतर के प्रदर्शन में जाने का फैसला कर चुकी थीं। इस बयान से उनकी राजनीतिक सक्रियता और व्यक्तिगत राजनीतिक पहल का एक पहलू सामने आता है।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में महिला मतदाता लगातार महत्वपूर्ण राजनीतिक समूह हैं। ऐसे में किसी भी दल के लिए महिला नेतृत्व और महिला मुद्दों की राजनीतिक प्रस्तुति का महत्व बढ़ता जा रहा है। डिंपल यादव की छवि अपेक्षाकृत सहज, संयमित और संवादपरक रही है। हाल के आंदोलनों में उनकी सक्रियता ने इस छवि में एक अधिक संघर्षशील पक्ष भी जोड़ा है।
कुछ वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषणो ने इसी कारण उन्हें समाजवादी पार्टी के लिए ऐसी महिला नेता के रूप में देखा है, जो पार्टी की पारंपरिक राजनीतिक छवि को अपेक्षाकृत नरम और व्यापक सामाजिक अपील वाली भाषा में प्रस्तुत कर सकती हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सितंबर 2026 में डिंपल की भूमिका को 2027 के चुनावों के संदर्भ में विशेष रूप से चर्चा का विषय बनाया था।
राजनीतिक विश्लेषक (Political Analyst) राघवेंद्र सिंह ने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा या अभियान पूरी तरह किसके इर्द-गिर्द होगा। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रमुख राजनीतिक चेहरे हैं। इसलिए डिंपल की बढ़ती भूमिका को फिलहाल अखिलेश के समानांतर नेतृत्व के बजाय सपा की राजनीतिक टीम में एक महत्वपूर्ण विस्तार के रूप में देखना अधिक तथ्यपरक होगा।
राजनीतिक विश्लेषक (Political Analyst) राघवेंद्र सिंह कहा कि समाजवादी पार्टी की राजनीति में परिवार की अगली पीढ़ी की मौजूदगी भी लगातार दिखाई देती रही है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत ने यादव परिवार की राजनीतिक विरासत को एक नया राजनीतिक आधार दिया। इसके बाद परिवार की अगली पीढ़ी के नेताओं की सक्रियता भी सपा के व्यापक संगठनात्मक विस्तार का हिस्सा बनी। लेकिन 2027 की चुनौती केवल परिवार के चेहरों को आगे बढ़ाने की नहीं है। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव के सामने असली प्रश्न यह है कि पार्टी अपने पारंपरिक समर्थक वर्ग के साथ-साथ उन सामाजिक समूहों में कितना विस्तार कर पाती है, जिनके बीच भाजपा और बसपा का भी प्रभाव रहा है। यही कारण है कि राज्यसभा के उम्मीदवारों से लेकर विधानसभा टिकटों तक हर चयन को सामाजिक प्रतिनिधित्व के चश्मे से देखा जाएगा।
16 अक्टूबर का राज्यसभा चुनाव इस रणनीति की पहली परीक्षा हो सकता है। विधानसभा में मौजूदा संख्या के आधार पर भाजपा गठबंधन आठ सीटों पर मजबूत स्थिति में है और सपा दो सीटों के लिए पर्याप्त संख्या रखती है। तीसरी सीट के लिए सपा को अतिरिक्त विधायकों का समर्थन जुटाना पड़ेगा। यही वजह है कि दसवीं सीट को लेकर राजनीतिक हलचल स्वाभाविक रूप से बढ़ सकती है। राज्यसभा चुनाव में विधायकों द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के तहत मतदान होता है। इसलिए उम्मीदवार चयन के साथ-साथ दलों की रणनीति, सहयोगी दलों का रुख और संभावित क्रॉस-वोटिंग भी चुनाव को रोचक बना सकती है।
यदि सपा केवल दो सीटों तक सीमित रहती है, तब भी इन दोनों नामों का राजनीतिक संदेश महत्वपूर्ण होगा। यदि पार्टी तीसरी सीट के लिए मैदान में उतरती है, तो उसका अर्थ केवल एक अतिरिक्त राज्यसभा सीट हासिल करने का प्रयास नहीं होगा, बल्कि विपक्षी खेमे में अपनी राजनीतिक पहुंच और विधायकों को साथ जोड़ने की क्षमता का प्रदर्शन भी माना जा सकता है।
राज्यसभा चुनाव का शोर कुछ दिनों का होगा, लेकिन उसकी राजनीतिक गूंज 2027 के विधानसभा चुनाव तक जा सकती है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि वे संगठन, सामाजिक समीकरण, परिवार और नए नेतृत्व के बीच संतुलन कैसे बनाते हैं। शिवपाल यादव को लेकर लिया गया हालिया संगठनात्मक फैसला, डिंपल यादव की बढ़ती सार्वजनिक सक्रियता और पीडीए के विस्तार की कोशिश ये सभी अलग-अलग घटनाएं हैं, लेकिन इन्हें एक साथ रखकर देखने पर समाजवादी पार्टी के भीतर नेतृत्व और सामाजिक प्रतिनिधित्व की नई तस्वीर तलाशने की कोशिश जरूर दिखाई देती है।
राजनीति में भावनात्मक रिश्ते और चुनावी गणित हमेशा एक-दूसरे के समानांतर नहीं चलते। किसी भी दल के लिए परिवार के सदस्यों की राजनीतिक भूमिका तय करना संवेदनशील विषय होता है। अखिलेश यादव के सामने भी यही चुनौती है कि पारिवारिक संबंधों, संगठनात्मक अनुभव और 2027 की सामाजिक-राजनीतिक जरूरतों के बीच किस प्रकार संतुलन कायम किया जाए।
फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि राज्यसभा के उम्मीदवारों के चयन से ही 2027 की पूरी रणनीति तय हो जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले कुछ फैसले यह संकेत दे सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने राजनीतिक ढांचे को बनाए रखते हुए आगे बढ़ना चाहती है या नेतृत्व, सामाजिक प्रतिनिधित्व और महिला भागीदारी के नए संयोजन के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है।
अंततः सवाल केवल यह नहीं है कि राज्यसभा में सपा के दो या तीन सांसद कौन होंगे। बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव 2027 के लिए पार्टी की राजनीतिक कहानी किस भाषा में लिखते हैं,परिवार की विरासत, सामाजिक प्रतिनिधित्व, नए चेहरों और महिला नेतृत्व के मेल से या पुराने संगठनात्मक समीकरणों के सहारे। आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम और पार्टी के फैसले इस सवाल का उत्तर देना शुरू कर सकते हैं।
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