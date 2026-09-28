‘युवाओं को फुटबॉल न बनाएं’, नौकरियों को लेकर सपा प्रवक्ता अमिक जमी ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना

दरअसल, इससे पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें वह कहते सुनाई दे रहे थे कि ई रिक्शा ले लो, खूब चलाओ और खूब पैसे कमाओ। नौकरी के चक्कर में मत पड़ो। अपना चार घंटा ई रिक्शा चलाओ और दोपहर में बच्चों के साथ रहो। वीडियो सामने आने के बाद उनके बयान को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए थे। हालांकि, वीडियो की पड़ताल में सामने कि ये वीडियो पुराना है। यह लखनऊ में भारत टैक्सी योजना की लॉन्चिंग के कार्यक्रम का है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे और सामने बैठे लोगों में बड़ी संख्या में ड्राइवर शामिल थे, जो भारत टैक्सी योजना से जुड़ने वाले थे।