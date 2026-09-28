‘कांग्रेस समाजवादी पार्टी को खत्म करने की कर रही कोशिश’, गठबंधन को लेकर ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा

ओम प्रकाश राजभर ने अपने एक्स पोस्ट में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही खींचतान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बड़ी पार्टी है ना? यह राष्ट्रीय पार्टी है, जबकि यह एक क्षेत्रीय पार्टी है। इसलिए अगर दोनों की तुलना करेंगे तो यह छोटी ही होगी। अब कांग्रेस के मुकाबले इनकी स्थिति यही है। अब हम अखिलेश यादव से कहेंगे कि आप अभी रायबरेली गए हैं, अमेठी भी घूम आइए। अगली बार जब रथ पर बैठें तो एक चक्कर लगाकर वहां भी जाइए। और समाजवादी पार्टी के जो लोग कांग्रेस को आंखें दिखा रहे हैं, उन्हें अभी कांग्रेस के बारे में पता नहीं है। कांग्रेस वाले उन्हें बर्बाद करके छोड़ देंगे। कांग्रेस ने ममता के साथ जैसा किया, अखिलेश के साथ भी वैसा ही करेगी। बस इंतजार कीजिए और देखिए।