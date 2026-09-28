UP Politics: ‘BJP के लोग भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं और उनके यहीं पर चंदा चोरी करते हैं’: सपा विधायक अतुल प्रधान

सपा विधायक ने भाजपा पर भगवान के नाम का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि BJP के लोग भगवान के नाम पर वोट मांगते हैं और उनके यहीं पर चंदा चोरी करते हैं। इसी के साथ उन्होंने राम मंदिर से जुड़े चंदे को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। अतुल प्रधान ने कहा कि भगवान श्रीराम के नाम की नाव पर बैठकर भाजपा देश और प्रदेशों में सरकारें बनाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान और भगवान श्रीराम के साथ सबसे ज्यादा छल भाजपा के लोगों ने किया है।