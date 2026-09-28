Shahin Bano Death Row: शाहीन बानो की मौत पर शैलेन्द्र तिवारी का बड़ा आरोप, बीईओ पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग

फिलहाल शाहीन बानो की मौत के मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू जांच का निष्कर्ष है। एक तरफ परिवार और कांग्रेस नेता बीईओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, वहीं प्रशासनिक स्तर पर जांच की प्रक्रिया जारी है। बीईओ को पद से हटाकर मुख्यालय से संबद्ध किया जाना विभागीय स्तर पर उठाया गया कदम है, लेकिन आपराधिक जिम्मेदारी का निर्धारण जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। मामले में गैस पाइप लीकेज की घटना, शिक्षिका की बीमारी, अवकाश की स्थिति, बीईओ से हुई कथित फोन बातचीत, उसके बाद तबीयत बिगड़ना और इलाज के दौरान मौत-इन सभी कड़ियों की जांच महत्वपूर्ण होगी। यही जांच यह स्पष्ट करेगी कि घटना के अलग-अलग पहलुओं के बीच क्या संबंध था और किसी अधिकारी की जिम्मेदारी किस स्तर तक बनती है।

