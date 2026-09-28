UP चुनाव लड़ेगी JDU, वाराणसी में निशांत कुमार ने दिए संकेत, जानें कितनी सीटों पर दावेदारी

महासचिव अवधेश सिंह ने बताया है कि 25 अक्टूबर को होने वाली जनसभा में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा सहित अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस दौरान बस पर सवार होकर पार्टी के नेता जनसभा मैदान पहुंचेंगे, जिसका नाम 'निश्चय रथ' रखा गया है। उन्होंने बताया कि बस पर एक तस्वीर भी लगी होगी, जिस पर 'रोजगार मतलब नीतीश कुमार' का नारा लिखा होगा। दरअसल जेडीयू यूपी विधानसभा चुनाव में कुर्मी और कोईरी का जातीय समीकरण साधने की तैयारी में जुटी हुई है। यूपी में यादव मतदाताओं की संख्या 8 से 10 प्रतिशत के बीच है। इसके बाद पटेल मतदाताओं की संख्या 6 से 8 प्रतिशत के बीच है। मौर्य, कुशवाहा और शाक्य मतदाताओं को जोड़ ले तो यह संख्या करीब 14 प्रतिशत तक पहुंच जाती है। इसी वजह से जेडीयू अब यूपी चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है।