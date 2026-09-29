काशी में सिर्फ पितरों का ही नहीं अजन्मी बेटियों का भी होता है श्राद्ध, लावारिस शवों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान, 12 वर्षों से परंपरा निभा रही संस्था

वहीं, अमन कबीर सेवा ट्रस्ट की देखरेख करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अमन कबीर ने बताया कि वह पिछले कई सालों से निस्वार्थ भाव से गरीब और लावारिस लोगों की सेवा करते आए हैं। कभी-कभी बीमारी की वजह से लोगों की जान चली जाती है, ऐसे में उनके परिजनों की जानकारी नहीं हो पाती। अमन ने बताया कि उन शवों का अंतिम संस्कार वह खुद से करते हैं और इसके लिए समाज के संभ्रांत लोग उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाते हैं। बता दें कि अमन को उनके सामाजिक कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सराहना कर चुके हैं। अमन ने बताया है कि इस वर्ष उन्होंने 52 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कराया है। उनका पिंडदान भी किया जाएगा।