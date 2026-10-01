हवाई सर्वे के बाद काशी में एयर शो का काउंटडाउन शुरू, अस्सी से नमो घाट तक रहेगी परिंदे पर भी नजर

भारतीय वायु सेवा की ओर से किए जाने वाले एयर शो की तैयारियां तेजी से चल रही हैं। जिला प्रशासन की माने तो वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर, चंदौली समेत आसपास के कई जिलों से लोग इस एयर शो को देखने के लिए पहुंच सकते हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक, एयर शो के दौरान नमो घाट से अस्सी घाट के बीच और गंगा पार रेती तक देव दीपावली जैसा नजारा देखने को मिलेगा। जिला प्रशासन अस्सी घाट पर 30 हजार लोगों के बैठने की व्यवस्था कर रहा है। इसके साथ ही प्रत्येक घाट पर 10 से 20 हजार लोगों के जुटने की संभावना जिला प्रशासन ने जताई है। यही नहीं गंगा के पार डोमरी के आसपास भी लोगों को बैठए जाने की व्यवस्था की जा रही है।