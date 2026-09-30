BHU का नया फैसला, कम उपस्थिति पर हॉस्टल से निकाले जाएंगे छात्र, मेडल भी नहीं मिलेगा

विश्वविद्यालय ने बताया है कि ऐसे छात्र जिनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, उन्हें अब हॉस्टल से बाहर निकलना होगा। हालांकि, छात्रों को बिना किसी न्यूनतम अटेंडेंस की शर्त के परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी। हाल ही में हुई एकेडमिक काउंसिल में विज्ञान संस्थान के इस प्रस्ताव पर कॉलेज प्रबंधन ने मोहर लगा दी है। नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद विश्वविद्यालय के सामने अटेंडेंस लगाने को लेकर भारी संकट खड़ा हो गया है। कई विषयों की कक्षा लगने के चलते छात्रों की अटेंडेंस लगा पाना व्यावहारिक नहीं लग रहा है। खासतौर पर मेजर और माइनर के साथ एबिलिटी एनहैंसमेंट, स्किल एनहैंसमेंट, वैल्यू एडेड और मल्टी डिसीप्लिनरी कोर्स की कक्षाएं अलग-अलग जगह पर चल रही हैं।