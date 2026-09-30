वाराणसी में NHAI के खिलाफ प्रदर्शन, किसान नेता ने किया आत्मदाह का प्रयास, टोल वसूली के खिलाफ लामबंद हुए लोग

बुधवार की दोपहर अजीत सिंह अपने समर्थकों के साथ पुलिस को चकमा देकर टोल प्लाजा के समय पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ में बोतल में पेट्रोल भी था। उन्होंने बोतल से पेट्रोल अपने ऊपर डालकर लाइटर से आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनके साथ कई किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया है। अजीत सिंह का आरोप है कि एनएचएआई ने सड़क निर्माण के लिए किसने की जमीन तो ले ली, लेकिन उन्हें इसका उचित मुआवजा तक नहीं मिल सका। वहीं, 17 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी अभी अधूरा है, ऐसे में टोल वसूला जाना गलत है।