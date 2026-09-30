‘8 दिनों से सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना’, BHU में चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग पर अड़े छात्र

एक अन्य छात्र पुनीत ने बताया कि लगभग सभी छात्र हड़ताल पर हैं। वे तब तक सेंट्रल ऑफिस के सामने विरोध जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं। उन्होंने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे के साथ सड़क की रोशनी ठीक करने, सड़कों और हॉस्टल की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने तथा छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।

पुनीत ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को ठुकरा रहा है और बातचीत करने से भी इनकार कर रहा है।