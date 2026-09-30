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‘8 दिनों से सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना’, BHU में चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग पर अड़े छात्र

BHU Student Protest: वाराणसी स्थित बीएचयू में चीफ प्रॉक्टर को हटाने और अन्य मांगों को लेकर ABVP का प्रदर्शन 8वें दिन भी जारी रहा। छात्र नेता मेघा मुखर्जी ने राष्ट्रविरोधी बयानों और सेना पर टिप्पणी का कड़ा विरोध किया।
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वाराणसी

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Shaitan Prajapat

Sep 30, 2026

BHU

BHU की छात्रा मेघा मुखर्जी (फोटो एएनआई)

BHU Student Protest ABVP Demands Varanasi: वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) में छात्र पिछले आठ दिनों से सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। उनका मुख्य मुद्दा चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) से जुड़े छात्र कई मांगों को लेकर अड़े हुए हैं।

छात्रों का धरना जारी

मेघा मुखर्जी नाम की एक छात्रा ने बताया कि वे आठ दिनों से सेंट्रल ऑफिस के सामने बैठे हुए हैं। ABVP की 8-10 मांगें हैं, जिनमें सबसे प्रमुख चीफ प्रॉक्टर को हटाना है। उन्होंने कहा कि वे किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि उन विचारों के खिलाफ हैं जिन्हें वे राष्ट्र-विरोधी मानते हैं।

मेघा ने अखिल भारतीय छात्र संघ (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा का जिक्र करते हुए कहा कि किसी को मंच पर जाकर मुख्यमंत्री और देश के जवानों को गलत शब्दों में संबोधित करने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं की मांग

एक अन्य छात्र पुनीत ने बताया कि लगभग सभी छात्र हड़ताल पर हैं। वे तब तक सेंट्रल ऑफिस के सामने विरोध जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं। उन्होंने चीफ प्रॉक्टर के इस्तीफे के साथ सड़क की रोशनी ठीक करने, सड़कों और हॉस्टल की मूलभूत समस्याओं का समाधान करने तथा छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की।
पुनीत ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों को ठुकरा रहा है और बातचीत करने से भी इनकार कर रहा है।

हॉल आवंटन पर सवाल

छात्रों का एक और मुद्दा हॉल आवंटन से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को हॉल मुफ्त में दिए जाने की जांच होनी चाहिए। किसी कार्यक्रम पर रोक नहीं है, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा ऐसे व्यक्ति को सुविधा देना गलत है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बारे में इस्तेमाल किए गए शब्दों को अनुचित बताते हुए छात्र विरोध कर रहे हैं।

प्रशासन से असंतोष

छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी जायज मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। धरना शांतिपूर्ण तरीके से जारी है और छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वे सुरक्षा, बुनियादी सुविधाओं और विश्वविद्यालय परिसर में राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की मांग कर रहे हैं।
यह विरोध प्रदर्शन BHU परिसर में छात्रों और प्रशासन के बीच तनाव को दर्शाता है। छात्र साफ कह रहे हैं कि वे तब तक डटे रहेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं।

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Updated on:

30 Sept 2026 09:33 pm

Published on:

30 Sept 2026 08:33 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / ‘8 दिनों से सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना’, BHU में चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग पर अड़े छात्र

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