बाहर अपराधी जेल में शिक्षक, कैदियों में जगा रहे शिक्षा की ललक, वाराणसी के कारागार में पढ़ाने के लिए मिलता है वेतन

2022 से 2026 के बीच जिला कारागार में 25 बंदियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें 9 हाई स्कूल और 16 इंटरमीडिएट के बंदी पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में हाई स्कूल के 9 और इंटर के नौ बंदी पास हो चुके हैं, जबकि 7 बंदी समय पूर्ण रिहा भी हो चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय कारागार में कुल 18 कैदी पंजीकृत हैं। इनमें 8 हाई स्कूल और इंटर के लिए 10 कैदी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जिला कारागार के जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जेल में बंद कैदियों को जेल प्रशासन किताबें मुहैया कराता है। इसके साथ ही कौशल विकास का हुनर भी सिखाया जाता है। उन्होंने बताया कि जेल से रिहा होने वाले कई ऐसे कैदी हैं, जो अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं।