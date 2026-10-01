1 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

वाराणसी

बाहर अपराधी जेल में शिक्षक, कैदियों में जगा रहे शिक्षा की ललक, वाराणसी के कारागार में पढ़ाने के लिए मिलता है वेतन

Varanasi District Jail: अपराध करने के बाद सजा काट रहे कैदी जेल की चाहरदिवारी के भीतर एक अलग ही जिंदगी जी रहे हैं। यहां कुछ ऐसे भी कैदी हैं जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, जबकि कुछ तो पहले से पढ़े लिखे हैं और अपने साथी कैदियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं।
2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Oct 01, 2026

Varanasi latest news

जेल में पढ़ाई करते कैदी, (Pc-Vijendra Mishra)

Varanasi Central Jail: अपराध करने के बाद सजा काट रहे कैदी जेल की चाहरदिवारी के भीतर एक अलग ही जिंदगी जी रहे हैं। यहां कुछ ऐसे भी कैदी हैं जो पढ़ाई में रुचि रखते हैं, जबकि कुछ तो पहले से पढ़े लिखे हैं और अपने साथी कैदियों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय कारागार में पढ़े-लिखे कैदियों को दूसरे कैदियों को शिक्षित बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बदले उन्हें प्रतिदिन 80 रुपए का भत्ता भी दिया जाता है। इन कैदियों को पढ़ाने के लिए जेल के बाहर से कोई शिक्षक नहीं पहुंचता। पिछले 5 वर्षों में केंद्रीय और जिला जेल के 43 बंदियों और कैदियों ने हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था और सबसे अच्छी बात है कि वे सभी पास भी हो गए।

अलग से कक्षा की व्यवस्था

केंद्रीय कारागार में वाराणसी समेत 18 जिलों के कैदी बंद हैं। इस बार हाई स्कूल के लिए आठ और इंटरमीडिएट के लिए 10 लोगों ने पंजीकरण कराया है। प्रत्येक सर्कल में कक्षा की व्यवस्था की गई है, जहां कैदी एकत्रित होकर पढ़ाई करते हैं। सबसे खास बात यह है कि इन कैदियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी उनके साथी कैदियों को दी गई है और वह शिक्षक की भूमिका निभा रहे हैं। इसके बदले उन्हें मेहनताना भी दिया जाता है। ये कैदी बाकी कैदियों को अलग-अलग विषय भी पढ़ते हैं।

कौशल प्रशिक्षण का भी कोर्स

वहीं, जिला जेल में भी बंदियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी साथी बंदियों को दी गई है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा की लिए कैदियों ने अपना पंजीकरण कराया है। दोनों जिलों में बंदियों और कैदियों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि जेल से बाहर निकालने के बाद में अपराध की दुनिया को छोड़कर रोजगार की राह पकड़ लें। यही नहीं, बेहतर सोच के साथ परिवार और समाज के बीच सर उठाकर जी सके और समाज के लिए कुछ अलग कर सके।

दो शिफ्ट में पढ़ाई

केंद्रीय कारागार में बंदियों के लिए दो शिफ्ट में कक्षा चलाई जाती है। सुबह 7:30 से 10:30 बजे और दोपहर 1:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बंदी पढ़ाई करते हैं। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा की तैयारी के साथ, उन्हें अन्य भी प्रशिक्षण दिया जाता है और वह व्यावहारिकता के साथ कई भाषाओं को भी ग्रहण करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पढ़ाई में उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। बंदियों और कैदियों को औपचारिक शिक्षा के अलावा कंप्यूटर, कढ़ाई, बुनाई इत्यादि का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इसका एक मात्र उद्देश्य है कि जेल से बाहर निकालने के बाद वे अपने हुनर के साथ रोजगार प्राप्त कर सकें।

कई कैदी हुए पास

2022 से 2026 के बीच जिला कारागार में 25 बंदियों ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया है। इनमें 9 हाई स्कूल और 16 इंटरमीडिएट के बंदी पढ़ाई कर रहे हैं। वर्तमान में हाई स्कूल के 9 और इंटर के नौ बंदी पास हो चुके हैं, जबकि 7 बंदी समय पूर्ण रिहा भी हो चुके हैं। ऐसे में केंद्रीय कारागार में कुल 18 कैदी पंजीकृत हैं। इनमें 8 हाई स्कूल और इंटर के लिए 10 कैदी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जिला कारागार के जेल अधीक्षक सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि जेल में बंद कैदियों को जेल प्रशासन किताबें मुहैया कराता है। इसके साथ ही कौशल विकास का हुनर भी सिखाया जाता है। उन्होंने बताया कि जेल से रिहा होने वाले कई ऐसे कैदी हैं, जो अपराध की दुनिया को छोड़कर समाज की मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं।

BHU का नया फैसला, कम उपस्थिति पर हॉस्टल से निकाले जाएंगे छात्र, मेडल भी नहीं मिलेगा

ये भी पढ़ें
BHU News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

शिक्षा

शिक्षा

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

01 Oct 2026 08:08 am

Published on:

01 Oct 2026 08:02 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / बाहर अपराधी जेल में शिक्षक, कैदियों में जगा रहे शिक्षा की ललक, वाराणसी के कारागार में पढ़ाने के लिए मिलता है वेतन

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

हवाई सर्वे के बाद काशी में एयर शो का काउंटडाउन शुरू, अस्सी से नमो घाट तक रहेगी परिंदे पर भी नजर

Air show in Varanasi
वाराणसी

‘8 दिनों से सेंट्रल ऑफिस के बाहर धरना’, BHU में चीफ प्रॉक्टर को हटाने की मांग पर अड़े छात्र

BHU
वाराणसी

UP Politics: ये ‘लाल टोपी’ वाले रंग बदलने में माहिर; मंत्री अनिल राजभर ने सपा पर साधा निशाना, बोले- कुछ तो लिहाज करो

up-politics-anil-rajbhar-targeted-akhilesh-yadav
वाराणसी

वाराणसी में NHAI के खिलाफ प्रदर्शन, किसान नेता ने किया आत्मदाह का प्रयास, टोल वसूली के खिलाफ लामबंद हुए लोग

Varanasi latest news
वाराणसी

BHU का नया फैसला, कम उपस्थिति पर हॉस्टल से निकाले जाएंगे छात्र, मेडल भी नहीं मिलेगा

BHU News
वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.