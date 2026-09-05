मिर्जापुर के क्रेशर प्लांट में कंपन से गिरा डग, मलबे में दबने से 4 श्रमिकों की मौत

शनिवार की दोपहर हुए इस तरह दर्दनाक हादसे में सोनभद्र के रहने वाले लाल बहादुर पुत्र दुलारे, अशोक पुत्र बसंत, राकेश पुत्र राम जी और दुर्योधन पुत्र झेगई की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि चारों ही सोनभद्र जिले के रहने वाले थे और मिर्जापुर में क्रेशर प्लांट में मेहनत मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण किया करते थे। क्षेत्राधिकारी मोहम्मद फहीम ने बताया है कि हादसे में मारे गए चारों श्रमिकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए परिजनों से संपर्क साधा गया है। उन्होंने बताया कि मामले में घटनास्थल पर मौजूद श्रमिकों और क्रशर प्लांट के मालिक से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।