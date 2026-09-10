Mirzapur News: शातिर चेन स्नेचर गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली, दूसरे को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ा

पुलिस ने बताया है कि दूसरे अभियुक्त के पास से तलाशी के दौरान एक देसी तमंचा, दो जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। इसके साथ ही मौके से एक बाइक भी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक, मुठभेड़ की घटना में घायल हुए अभियुक्त को मिर्जापुर के जिला अस्पताल में भिजवाया गया है, जहां डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस ने बताया है कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया है कि वे 1 सितंबर को नटवा तिराहे के पास एक बुजुर्ग महिला से गले से चेन छीन कर भाग गए थे। उनसे वही चेन का टुकड़ा उनके पास से बरामद हुआ है। पुलिस इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है।