‘कांग्रेस नेहरू परिवार तो सपा सैफई परिवार तक सीमित’, CM योगी का विपक्ष पर हमला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 जुलाई से 2 अक्टूबर तक चले 76 दिन के अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य सफाई व्यवस्था में सुधार करना और निर्माण कार्यों को नुकसान पहुंचने पर समय से उनकी मरम्मत कराना था। सीएम ने कहा कि समय पर मरम्मत होने से निर्माण लंबे समय तक ठीक रहता है और लोगों को भी सुविधा मिलती है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि अगर कोई नेता दोपहर 12 बजे उठता है और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचता है, तो समाज और प्रदेश का विकास नहीं हो सकता।