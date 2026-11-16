मीरजापुर: प्रेम-जाल में फंसाकर प्रेमिका को मारकर कुएं में फेंका! चीखा ‘गिर गई’, पर पेट से पानी नहीं निकला तो खुला हत्या का राज

सोमवार को देर शाम प्रिया का मुख्यालय पर पोस्टमार्टम कराया गया। इस दौरान जहां भारी तादाद में पीड़ित परिवार के लोग और आसपास के ग्रामीण मौजूद रहे हैं, वहीं सुरक्षा की दृष्टि से मड़िहान थाना पुलिस फोर्स सहित क्षेत्राधिकारी मड़िहान भी मौके पर डटे रहे हैं। पीड़ित परिवार के लोग बेटी का शव गांव ले जाना चाहते थें वही पुलिस अंतिम दाह संस्कार का दबाव डाल रही थी ऐसा परिजनों का आरोप रहा है। दूसरी ओर मड़िहान थाना प्रभारी का कहना रहा है कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।