मिर्जापुर में नदी में मिला नवविवाहिता का शव, पुल पर दुपट्टा-चप्पल मिले, पति पर प्रताड़ना का आरोप

स्थानीय लोगों ने बुधवार को कोटाघाट के पास बेलन नदी में शव देखा। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। कुछ ही देर में मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराकर परिजनों को जानकारी दी। बेटी की मौत की खबर मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए। परिजनों के मुताबिक, नीतू की शादी मई 2026 में वाराणसी के सिगरा निवासी रणजीत से हुई थी। वह इन दिनों अपने मायके मवई कला में रह रही थी। बताया गया कि नीतू मंगलवार शाम करीब 5 बजे घर से सामान लेने के लिए निकली थी। इसके बाद वह घर नहीं लौटी। बुधवार को उसका शव नदी में मिलने की जानकारी मिली। नीतू दो बहनों और एक भाई में शामिल थी। उसका भाई रोहित बाहर रहकर काम करता है।