मिर्जापुर में 12 साल के बच्चे की हत्या, 30 लाख की फिरौती मांगी थी, शव ठिकाने लगाने पहुंचे आरोपी को मुठभेड़ में पकड़ा

मिर्जापुर में 30 लाख रुपए की फिरौती के लिए 12 वर्षीय प्रिंस बिंद की हत्या कर दी गई। अपहरण के बाद आरोपी ने बच्चे को कुशियरा जंगल में ले जाकर गला दबाकर मार डाला और शव छिपा दिया। बुधवार को शव ठिकाने लगाने पहुंचे आरोपी पिंटू उर्फ शैलेंद्र की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके दोनों पैरों में गोली लगी। उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने जंगल से प्रिंस का शव बरामद किया।