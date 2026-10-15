15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

लखनऊ

‘सपा के 37 सांसद जीतकर दिल्ली कैसे पहुंचे’ अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज, बोले- 2024 चुनाव में आपके वोटर फर्जी थे?

Om Prakash Rajbhar: कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए साल 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा की जीत पर सवाल उठाए। उन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि सपा साफ हो जाएगी और अखिलेश अभी से हार के बहाने तलाश रहे हैं।
less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Ankit Sai

Oct 15, 2026

OP Rajbhar, Asaduddin Owaisi, Samajwadi Party, Akhilesh Yadav, UP Politics, Muslim Vote Bank, AIMIM

कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर (PC: IANS)

UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव साल 2017, 2019 और 2022 के चुनाव हार गए, लेकिन 2024 में जीत गए। राजभर ने सवाल किया कि जब 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो चार चुनावों में से तीन गलत और एक सही कैसे हो गया? उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि साल 2024 में सपा के 37 सांसद जीतकर दिल्ली कैसे पहुंच गए, जिनमें पांच अखिलेश यादव के परिवार से थे। ओपी राजभर ने कहा कि जब सपा को उसकी हैसियत से ज्यादा सीटें मिलीं, तब सब 'ऑल इज वेल' हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो 2024 के चुनाव में सपा के वोटर फर्जी थे या अखिलेश यादव खुलेआम अफवाह फैला रहे हैं।

कुछ आंसू बचाके रखिए, सत्ताइस में सपा साफ है- ओपी राजभर

ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अब नवाबी के दिन हवा हो गए हैं और साल 2027 में सपा की साइकिल का टायर पंचर नहीं, बल्कि फटने वाला है। उन्होंने कहा कि साइकिल का रिम और फ्रेम भी टेढ़ा होने वाला है। राजभर ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव यह बात अच्छी तरह समझ चुके हैं और इसी वजह से अभी से फर्जी भूमिका बनाने में जुट गए हैं। वह पहले से ही बहाने तलाश रहे हैं, ताकि बाद में अपने समर्थकों के सामने मुंह छिपा सकें। अंत में उन्होंने कहा कि कुछ आंसू बचाके रखिए। सत्ताइस में सपा साफ है।

खबर में अपडेट हो रहा है....

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 09:41 am

Published on:

15 Oct 2026 09:41 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘सपा के 37 सांसद जीतकर दिल्ली कैसे पहुंचे’ अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज, बोले- 2024 चुनाव में आपके वोटर फर्जी थे?

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत इलेक्शन हुए तो BJP का प्रदेश से सफाया हो जाएगा’, सपा नेता फखरुल हसन चांद का बयान

UP Politics
लखनऊ

‘लाखों बेटियां पढ़ाई छोड़ने को मजबूर थीं’, CM योगी बोले- प्रदेश में महिलाओं की शिक्षा घोर उपेक्षा एवं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई थी

yogi adityanath college life story student days ajay bisht
लखनऊ

‘सरकार को चुनाव कराने में क्या डर था?’, HC के 3 महीने के अंदर पंचायत इलेक्शन कराने के आदेश पर बोलीं आराधना मिश्रा

Aradhana Mishra UP Congress President
लखनऊ

UP Panchayat Election: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का दिया आदेश, हाईकोर्ट ने क्यों जताई थी नाराजगी; जानिए पूरा मामला

UP Panchayat Chunav, Allahabad High Court, UP Election News, Yogi Government, UP News
लखनऊ

UP Politics: 50 सीटें भी BJP को मिल गईं तो ये दुनिया के सबसे बड़े आश्चर्यों में से एक होगा: सांसद अवधेश प्रसाद

Awadhesh Prasad Statement
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.