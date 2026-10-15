‘सपा के 37 सांसद जीतकर दिल्ली कैसे पहुंचे’ अखिलेश यादव पर ओपी राजभर का तंज, बोले- 2024 चुनाव में आपके वोटर फर्जी थे?

UP Assembly Election: उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव साल 2017, 2019 और 2022 के चुनाव हार गए, लेकिन 2024 में जीत गए। राजभर ने सवाल किया कि जब 2014 से केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो चार चुनावों में से तीन गलत और एक सही कैसे हो गया? उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि साल 2024 में सपा के 37 सांसद जीतकर दिल्ली कैसे पहुंच गए, जिनमें पांच अखिलेश यादव के परिवार से थे। ओपी राजभर ने कहा कि जब सपा को उसकी हैसियत से ज्यादा सीटें मिलीं, तब सब 'ऑल इज वेल' हो गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो 2024 के चुनाव में सपा के वोटर फर्जी थे या अखिलेश यादव खुलेआम अफवाह फैला रहे हैं।