उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पारिवारिक कलह से परेशान एक महिला ने अपने दूधमुंहे बेटे के साथ ट्रेन से कटकर जान दे दी। महिला का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। सूचना पर पहुंची रेलवे पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। महिला की पहचान राजगढ़ थाना क्षेत्र के भांवा गांव निवासी स्मिता सिंह के रूप में हुई है। वह वर्ष 2022 तक अनुदेशक के पद पर कार्यरत थीं।